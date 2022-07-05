İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan bayramda "el hijyeni" uyarısı - Haberler

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İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan bayramda "el hijyeni" uyarısı

AA - Fırat Çakır - Güncel
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İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan bayramda 'el hijyeni' uyarısı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kurban Bayramı süresince el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kurban Bayramı süresince el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda sıkça tokalaşma yapılması dolayısıyla hijyen konusunda biraz daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Bulaşıcı hastalıkların temas yoluyla geçtiğini, temas sonrası ellerin özenle ve dikkatlice yıkanması gerektiğini belirten Kalkan, "Temizlik bizim milletimizin ayrılmaz bir parçası. Köklerimizde mevcut olan 'temizlik imandandır, inançtandır' o güzel kutlu söz ile birleştirerek, hakikatten temiz kalmaya, temiz olmaya çok dikkat etmeliyiz." dedi.

Bu bağlamda ellerin kolonya ve dezenfektanlarla temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Mikroorganizmaların engellenmesi açısından sabunlu su ile el yıkamalıyız. Herhangi bir hastalık bulaştırıcı özelliklerimizin farkındaysak, elimizde kesilmiş, yıpranmış, çeşitli lezyonlar var ise veya muhatabımızın elinde aynı şekilde çatlaklar, yaralar var ise daha da dikkat etmeli ve tokalaşmaktan kaçınmalıyız. Temizlik bir kültür. Bu kültür de bizim özümüzde mevcut. Aslında zaman zaman unuttuklarımızı hem kendimize hem çevremize hatırlatmak bu anlamda işlev görecek."

Kalkan, Kurban Bayramı'nda el hijyeni konusunda azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar bizim milli ve manevi duygularımızın yükselişe geçtiği günlerdir. Sıcak kanlı bir milletiz. Birbirimiz ile tokalaşmayı ve sarılmayı severiz. Bayramda el hijyenine, temizliğe, hem çevremizin hem bedenimizin hem de tokalaşmada kullandığımız el uzvumuzun temiz tutulmasına azami dikkat göstermeliyiz. Kendimiz kadar muhatabımızı da düşünerek, hareket etmeliyiz."

AA / Fırat Çakır - Güncel

Kurban Bayramı Cengiz Kalkan Tekirdağ Güncel Haberler

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