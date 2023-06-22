İl olmayı bekleyen Midyat'a 'İlimize hoş geldiniz' tabelası yerleştirildi

İl olmayı bekleyen Midyat'a belediye ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "İlimize hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi.

İl olmayı bekleyen Midyat'a belediye ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "İlimize hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi.

Tabelanın yerleştirilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Midyat Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Midyat'ın il olmasını beklediklerini söyledi.

Özmen, Midyat'ın bunu hak ettiğini düşündüklerini ifade etti.