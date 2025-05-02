İl Müftü Yardımcısı Beypazarı İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti
İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.
İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı İlçe Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Ziyarette, İlçe Müftü Vekili Davut Karakaya ile görüşen Arcaklıoğlu, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Arcaklıoğlu, fırsat buldukça ilçe müftülüklerini ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel