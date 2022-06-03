İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan TÜBİTAK yarışmasında derece elde eden öğrencilere kutlama - Haberler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündün yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Sakarya'dan üç öğrenci ödül aldı.

Sosyoloji alanında Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Simla Çakan, öğretmeni Hüseyin Ünal danışmanlığında "Dijital Çağda Z Kuşağı Açısından Sosyal Adalet Algısı ve Aktif Yurttaşlık İlişkisinde Sosyal Medya Kullanımının Aracı Rolü" konulu projesiyle ikinciliği kazandı.

Adapazarı Özel Şahin Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Buse Çetinel ise öğretmeni Hakan Gülçiçek danışmanlığında biyoloji alanında "Tarçın, Portakal ve Adaçayı Bitkilerine Ait Uçucu Yağların Zebra Balıkları Üzerindeki Anestezik Etkilerinin Gözlemlenmesi" çalışmasıyla üçüncülüğü elde etti.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yasemin Yiğit ve Leyla Akkanoğlu, öğretmenleri Ergün Demir danışmanlığında "Lozan Mübadillerinden Derleme Sözlüğüne Katkılar (Karasu İlçesi Subatağı ve Yassıgeçit Köylerine Ait Yöresel Bir Ağız Çalışması)" projeleri ile teşvik ödülünü aldı.

Savaşçı, öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticileri ve projelere katkı verenleri tebrik ederek, "Valiliğimiz himayesinde müdürlüğümüzce yürütülen #BilimSakarya projesi kapsamında ilimizde yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı." ifadesini kullandı.