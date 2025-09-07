İl Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş'tan 2026-2026 eğitim öğretim yılı mesajı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakırtaş, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilere, okullara ve derslere yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bakırtaş, "2025 2026 eğitim öğretim yılının ilk dersine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerden geleceğe şiarıyla öğrencilerimizin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri amacıyla 'Yeşil Vatan'ı korumak vatanı korumaktır' anlayışıyla adım atıyoruz. Okullarımızın açıldığı ilk gün orman yangınlarına karşı 'Yeşil Vatanı korumak' temasıyla ilk dersimizi işleyeceğiz. Fidan hediyeleri ile başlayacak olan bu yolculuk yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla devam edecek olup her fidan her proje ve her öğrenci katkısı 'Yeşil Vatan' idealimizin önemli bir parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ailenin toplumun en temel yapıtaşı olduğunu vurgulayan Bakırtaş, çocuklarımızın akademik başarısı kadar değerleri, kültürü ve birlik ruhunu da aile ortamında pekiştirmelerinin en önemli hedefleri arasında olduğuna değindi.

"Sizlerin fedakarca yetiştirdiği yavrularınız bizlere emanettir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı'nda da en kıymetlilerimiz ve yarınlarımız olan yavrularımızı huzurlu aile ve toplum idealini ulaşmak amacıyla sizlerle birlikte yaşama hazırlayacağız." değerlendirmesinde bulunan Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz her biriniz potansiyelinizi en üst düzeye çıkararak dünyaya, insanlığa ve ülkemize katkı sağlayacak yeteneklere sahip bireyler olacaksınız. Öğretmenlerin sizlere en iyi şekilde desteklemek ve rehberlik etmek için yanı başınızda olacaktır. 2025-2026 eğitim öğretim yılının kendinizi daha iyi tanıdığınız becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir yıl olmasını diliyor, hepinize başarılar diliyorum."