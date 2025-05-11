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İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan şehit annesine ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan şehit annesine ziyaret
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Anneler Günü dolayısıyla Şehit Adem Yavru'nun annesi Gülfer Yavru'yu ziyaret etti.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Anneler Günü dolayısıyla Şehit Adem Yavru'nun annesi Gülfer Yavru'yu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Akbaş, Şube Müdürü Emine Karataş'ın da eşlik ettiği ziyarette şehit annesi Yavru ve aile üyeleriyle sohbet etti.

Şehidin isminin Şehit Adem Yavru İlkokulu'nda yaşatıldığını anımsatan Akbaş, annesi Gülfer Yavru'yu ve ailesini ilkokula davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, "Şehitlerimiz, bu vatanın bekası için canlarını feda eden kahramanlardır. Onların aziz hatıralarını okullarımızda yaşatmak, gelecek nesillere vatan sevgisini ve fedakarlık ruhunu aktarmak adına büyük önem taşımaktadır. Şehitlerimizin aileleri de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Akbaş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı, onlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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