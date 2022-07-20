- İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, " Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var"

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinin turizm açısından çok önemli potansiyeli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Önceli yıllarda bizim yaptığımız çalışmalarda günü birlikçilerle beraber 2 milyon ziyaretçisi olduğunu gördük. Bu ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Hazar Baba Dağının eteğinde, Hazar Gölünün kıyısında bulunan Sivrice ilçesi 4 mevsim güzelliği ile ilgi odağı oluyor. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe zengin florası ile dikkat çekiyor. Hazar gölü içerisinde bulunan dalış turizmi için ön plana çıkan Batık Şehri, ortasında bulundurduğu tavşan ve martı adası ile ön plana çıkan sevimli ilçe Sivrice, yılda 2 milyon yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. Aynı zamanda her mevsim paraşütçülerin uğrak noktası olan 7 bin nüfuslu ilçe bakir doğası ve manzarası ile dikkat çekiyor. 2020 Elazığ depreminin merkez üssü olan ilçe öte yandan yapılan yeni TOKİ konutlarıyla farklı bir yapıya büründü.

Sivrice'nin önemli bir potansiyeli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Turist sayısı ve ziyaretçi bakımından çok iyi. Hem günü birlikçiler hem de kalıcı olarak yararlananlar baktığımız zaman daha önceli yıllarda bizim yaptığımız çalışmalarda günü birlikçilerle beraber 2 milyon ziyaretçisi olduğunu gördük. Bu ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğine inanıyoruz. Orada eksikliklerimiz var. Onlar tamamlandığı zaman Sivrice bir turizm cennetine dönüşecek. Hem kış sporlar bakımından çok iyi. Hazar Baba Kayak Merkezi'nin düzenlenmesi konusunda valiliğimizin de önemli çalışmaları var. Bundan sonraki süreçte orayla ilgili önemli adımlar atılacaktır. Hazar Gölü bölge için çok önemli bir merkez. Tüm bölgelerin faydalandığı, yaz döneminde akın ettiği cazibe noktalarından biridir. Bu cazibe noktasının da değerlendirildiği taktirde ülke için çok önemli bir turizm merkezi haline dönüşeceğine inanıyoruz. Talep çok fazla. Ciddi anlamda talepler mevcut. Hazar gölü çok bakir bir bölge. İnsanların talebinin çok olduğu bir bölge. Ciddi anlamda faydalanıcıları var. Bundan sonraki süreçte umuyoruz göl kenarına daha fazla yatırım yapılır. Daha düzenli kullanılır" dedi.