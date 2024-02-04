İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uygulamaya, 50 ekip ve 150 personel katıldı.

Ekipler, uygulama kapsamında 2 bin 49 kişiyi sorguladı.

Cinsel istismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ve yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.