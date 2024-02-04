İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakaladı
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uygulamada, cinsel istismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 4 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uygulamaya, 50 ekip ve 150 personel katıldı.
Ekipler, uygulama kapsamında 2 bin 49 kişiyi sorguladı.
Cinsel istismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ve yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.