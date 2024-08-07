İl Göç İdaresi Müdürleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından yürütülen "Türkiye'nin Doğu ve Güney Sınırlarında Sınır Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi toplantısı gerçekleşti.

Bu kapsamda toplantının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürü Hanifi Gürler, Kars İl Göç İdaresi Müdürü Volkan İman, Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, Vali Sezer'i ziyaret etti.

İl Göç İdaresi Müdürleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.