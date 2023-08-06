İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yaralı Motosikletliye Yardım Etti

Beykoz Yeni Riva yolunda seyir halinde olan motosiklete çarpan araca, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş müdahale etti. Aktaş, yaralıyı hastaneye kadar yalnız bırakmadı.

Beykoz Yeni Riva yolunda seyir halinde olan motosiklete, aynı istikamette seyreden bir araç çarptı. Yere savrularak sürüklenen yaralı motosikletliye, bu sırada karakol ziyarete giden İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yardım elini uzattı. Aktaş, yaralı hastaneye kaldırılana kadar başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Beykoz Yeni Riva yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZF 6717 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan İrfan D.'ye aynı istikamette giden Fahri Şahin D. idaresindeki 35 AD 5126 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu gidon hakimiyetini kaybederek yere savrulan motosikletli İrfan D. sürüklenerek yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada Riva Polis Merkezi Amirliğine ziyarete giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, oluşan kazayı ve yerde yatan yaralıyı gördü.

İl Emniyet Müdürü Aktaş elini bir an bırakmadı

Hemen aracından inen Aktaş, yaralının başına gelerek elini tuttu. Yaralının başından bir an olsun ayrılmayan Aktaş, sohbet de ederek bilincinin açık olmasını sağladı. Koruma polislerinin de yardımıyla yaralının başına şemsiye konulmasını sağlayan Aktaş, yaralıyı bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine bıraktı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan İrfan D. tedavi altına alındı. Motosikletlinin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. - İSTANBUL