İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, "İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Semineri'ni, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, daire başkanları ve il emniyet müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakanlık olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile "Yeşil Vatan", "Mavi Vatan" ve "Siber Vatan"da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için var olduklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan Emniyet Müdürlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İçişleri ailesi olarak halkımızın huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."