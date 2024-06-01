İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu

İl Bilge Hatun Vakfının kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakfın mal varlığının 500 bin lira olduğu bildirilen ilanda, "Dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak mal varlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfına devredilir." hükmü yer aldı.

Vakfedenlerin ise Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu belirtildi.

Vakfın amacı, "Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir." şeklinde tanımlandı.