İl Başkanı Okandan'dan AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Okandan, mesajında, 14 Ağustos 2001 yılının Türk siyaset tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Kurulduğu ilk günden itibaren AK Parti'nin milletin iradesini her şeyin üstünde tutan, halkla iç içe olan ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm üreten bir hareketin adını temsil ettiğini ifade eden Okandan, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri teşkilatı olarak 24 yıldır milletimizin yanında olduk. Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde AK Parti'nin eserlerini görmek mümkün. Altyapıdan eğitime, sağlıktan spora, turizmden tarıma kadar her alanda Kayseri'ye yapılan yatırımlar, partimizin vizyonunun ve kararlılığının en somut göstergesidir. Her mahallemizde, her ilçemizde Kayseri'nin gelişimine katkı sunan yatırımlarımızla, halkımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu vesileyle, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu kutlu yolda emek veren tüm dava arkadaşlarımıza ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
