İKÜ İşaret Dili Korosu, şarkılara 'işaretleri' ile hayat verdi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencilerinden oluşan İKÜ İşaret Dili Korosu, dün akşam Akıngüç Oditoryumu'nda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına sahne aldı. Birçok sanatçının şarkılarının işaret diliyle yorumlandığı konserden elde edilen gelir Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi tarafından, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına organize edilen konserde İKÜ İşaret Dili Korosu, İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş'in öncülüğünde omurilik felçli bireylere katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde konser organize etti.

Saat 19.00'da başlayan ve Cem Karaca, Tarkan, Cem Adrian, Edis, Model, Şebnem Ferah, Nilüfer, İrem Derici ve Farah Zeynep Abdullah'a kadar birçok sanatçının şarkılarının işaret diliyle yorumlandığı konserden elde edilen gelir ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlandı.

PROF. DR. AKKARTAL: BÖYLE BİR PROJENİN İÇERİSİNDE YER ALMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Gecenin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, "Üniversite bir taraftan araştırma eğitimi yaparken diğer taraftan da bu türden sosyal sorumluluk projelerine imza atmasıyla öne çıkar. Biz de İKÜ olarak böyle bir projenin içerisinde yer almaktan çok mutluyuz. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini umuyorum. En büyük teşekkürü İşaret Dili Koromuz alacak. Üniversitemize çok güzel ödüller getirdiler bundan sonra da devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

SEMRA ÇETİNKAYA: HAYATLARI İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Etkinlik sırasında konuşan TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, İKÜ İşaret Dili Korosu'na teşekkür ederken, "Türkiye'de hayata tutunmak için destek bekleyen binlerce omurilik felçlisi var. Onların yeniden yaşama dahil olmaları için destekçilerimiz ve gönüllülerimizin desteği ile her geçen gün büyümeye ve daha fazla kişinin hayatını iyileştirmeye devam ediyoruz. İKÜ İşaret Dili Korosu başta olmak üzere bu keyifli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

ER: TÜM AMACIMIZ MESAJIMIZIN TOPLUMA DOĞRU AKTARILMASI

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birim Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Fatma Er de Kültür Üniversitesi öğrencilerinin ve İKÜ İşaret Dili Korosu'nun her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ve toplumsal farkındalığın yaratılması adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Er, "Tüm amacımız kaynağımız mesajımızın topluma doğru aktarılması ve bunun neticesinde insanların kalbine dokunarak yardımlaşma ve dayanışma motivasyonunu artırmak. Bu kapsamda üniversitemiz tüm kadroları ile etkinliğimizi destekliyor. Organizasyonda yer alan tüm koro üyelerimizi, öğrencilerimizi ve yürekten kutluyoruz" dedi.

KELEŞ: AZMİMİZİ ARTTIRIYORUZ

İşaret Dili Eğitmeni ve Tercüman Gökben Keleş ise "4 aydır bu konser için hazırlanıyoruz. Etkinliğimizin sonunda oluşacak farkındalık, verilecek mesaj, farklı hayatlardaki kişilerin yüreklerinde dokunacaklarını bilmek ve maddi manevi bir yardım yapabiliyor olmak tüm öğrencilerimi daha da motive ediyor ve heveslendiriyor. Bu çabayla tüm İKÜ kulüplerini devreye sokarak arkadaşlarının etkinliğimizi desteklemelerini sağlıyorlar. Bu sebeple biz de doğru yolda ve doğru yerde olduğumuzu bir kez daha kendi kendimize teyit ediyoruz ve azmimizi arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl sosyal farkındalık ve destek sağlamak amacıyla bir vakıf veya dernek yararına sahne alan İKÜ İşaret Dili Koro üyeleri de omurilik felçli bireyler için fayda sağlamak amacıyla böyle bir organizasyonun içinde bulunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel