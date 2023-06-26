İkonik SUV Toyota C-HR'ın yeni nesli dünya prömiyeri ile gösterildi

Avrupa'da geliştirilen ve Türkiye'de üretilen Yeni Toyota C-HR, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, C-SUV segmenti adına bir dönüm noktası olarak gösterilen Toyota C-HR'ın yeni neslinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Tamamen yenilenen Toyota C-HR, önceki neslin yenilikçi tasarımını ve üstün kalitesini yeni jenerasyonuna taşıdı.

Yeni model, daha çarpıcı iç ve dış tasarımı, kişiselleştirilebilir dijital kokpiti, gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerini 5. Nesil Hybrid sistemi ile birlikte sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özel olarak Avrupa için tasarlanan, Avrupa'da geliştirilen ve Türkiye'de üretilen Yeni Toyota C-HR, son çeyrekte Türkiye'de satışa sunulacak.

Açıklamada dünya prömiyerindeki konuşmasına yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bundan 7 yıl önce ilk nesil Toyota C-HR modelini pazara sunduğumuzda büyük ses getirmiştik ve aynı etkinin ikinci nesilde de yaşanacağını görebiliyoruz. Segmentine farklı bir soluk getiren, ikon olmuş bir modelden söz ediyoruz. Aynı zamanda Toyota ürün gamı içerisinde de farklı bir konuma sahip. Toyota C-HR modelimiz sadece adet anlamında değil, aynı zamanda marka imajı anlamında da büyük bir önem taşıyor. Toyota C-HR, markamızla duygusal bağ kurulmasına öncülük yapan bir model ve yeni nesliyle bu iddiasını daha da ileriye taşıyacak."

Aynı zamanda Toyota C-HR modelinin Türkiye'de üretilmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Bozkurt, "Toyota C-HR'ın ikinci neslinin yine Türkiye'de üretiliyor olması gurur verici. Toyota markası adına global ölçekte önem taşıyan bir model ve sadece birkaç yılda Corolla gibi ana modellerden biri haline geldi. Yıl sonuna doğru Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Toyota C-HR öncelikle tam hibrit modeli ile sunulacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl binek otomobil pazarında Türkiye'de üretilen ilk plug-in hibrit versiyonunu da sunmak için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, yeni Toyota C-HR'ın "Süper Coupe" tasarımına dikkati çekerek, Yeni Toyota C-HR'ın 2022'de lansmanı yapılan "prologue" konsept model tasarımına çok benzer çizgilere sahip olarak üretim bandından çıktığını bildirdi.

Bu tasarımıyla yollardaki "konsept model" imajını iddialı bir şekilde sunmaya devam edeceğini aktaran Bozkurt, "2017'de segmentinin ilk tam hibrit modeli olarak sunulan C-HR, Toyota Hybrid stratejisinin de önemli bir parçası olmaya devam edecek. Lansmanından bu yana 17 binin üzerinde hibrit C-HR satışıyla lider konumda ve yeni nesliyle bunu daha ileriye taşımasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Toyota C-HR her zamankinden daha güçlü geliyor

Açıklamaya göre, yeni Toyota C-HR, Toyota'nın kendini kanıtlamış teknolojileriyle donatıldı. Dünya lansmanında farklı motor seçenekleri ile tanıtılan Yeni Toyota C-HR, Toyota'nın sıfır emisyona giden mobilite yolculuğunda CO2 emisyonlarının düşürülmesini hızlandırmaya devam ediyor.

1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan araç, aynı zamanda ilk defa 2.0 litre plug-in hibrit seçeneğine de sahip olacak. Toyota C-HR, Türkiye pazarında ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojisine sahip Hybrid 140 versiyonu ile satışa sunulacak.

Hybrid 140 mevcut Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyarak fark yaratmayı başaracak. Hybrid 140, çevreci bir performansa odaklanırken, aynı zamanda keyifli hibrit sürüş deneyiminden de ödün vermeyecek.

Bu motorun yanı sıra Avrupa pazarında 5. Jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Hybrid 200 ve plug-in Hybrid 220 motor seçenekleri satışa sunulacak. Yeni nesil Toyota C-HR'ın çift DNA'sıyla dikkati çeken plug-in hibrit versiyonunun Türkiye pazarında satışa sunulması için çalışmalar devam ediyor.

"Süper coupe" tasarımıyla sıra dışı bir görünüm

Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde "süper coupe" profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR'ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı görülüyor.

Toyota C-HR prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor.

Yeni Toyota C-HR'ın, Toyota'da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarım detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif dış tasarımı, onu C-SUV segmentinde farklı bir yere konumlandırıyor.

İmza rengi olarak kullanılan yeni sülfür rengi, yeni çift renk gövde tasarımıyla iç kabinde kontrast yaratan dikiş detaylarında kullanılarak, Yeni Toyota C-HR'ı farklı bir boyuta taşıyor.

Daha agresif ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla Yeni Toyota C-HR modeli için mühendisler ve aerodinami ekibi yakın bir çalışma ortaya koydu. Böylece hem aerodinamik olarak verimli hem de görsel olarak etkileyici bir tasarım elde edildi.

Yeni "Parabola" tasarıma sahip LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve modelin isminin yer aldığı LED arka aydınlatma grubu, yeni Toyota C-HR'ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Kişiselleştirilmiş dijital kokpit deneyimi

Toyota, günün kullanıcı beklentilerini farklı boyuta taşıyacak kişiselleştirilmiş bir kokpit deneyimi tasarladı. Bu sayede kullanıcılar araç içerisinde akıllı telefon uygulamalarını, dokunmatik ekran ve sesli komut özelliklerini sezgisel olarak kullanabiliyor.

Toyota C-HR, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor. Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni model, Toyota modellerinde ilk defa sunulan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları gerçekleştirilebiliyor.

Hem Toyota'da hem de C-HR'da bir ilk olarak yeni, perdesiz teknolojili termal yalıtımlı panoramik cam tavanı sunuluyor. Bu yenilik, geleneksel cam tavan teknolojisinden farklı olarak, azaltılmış 5 kilogram ağırlık ve tavan seviyesinde sağlanan 3 santimetre artış ile iç mekanda sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor.

Yeni nesil Toyota C-HR, aynı zamanda çoklu ambiyans aydınlatma özelliğine sahip ilk Toyota modeli oldu. 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilir renk seçiminin de ötesinde, soğuk veya sıcak olmak üzere kabin ortamını ya da günün saatini yansıtacak şekilde ayarlanabiliyor.

Kabin ambiyansı parlak sabah tonlarından akşamları daha dinlendirici tonlara geçiş yapmak üzere günün saatleriyle senkronize edilebiliyor.

Sürdürülebilirlik konusunda da ciddi adımlar atan Yeni Toyota C-HR'da geri dönüştürülmüş parça kullanımı ilk nesle göre iki kat artırıldı ve 100'den fazla parçada kullanıldı. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş pet şişelerden yapılmış yeni bir koltuk döşemesi kumaşı da bulunuyor.

Dinamik sürüş deneyimi

Yeni Toyota C-HR'ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edildi. Ani hızlanmalar ve daha yüksek kontrol için geliştirilen yeni Toyota C-HR, keyifli sürüş deneyimini artırmak adına gaz pedalı ve otomobilin tepkileri arasında daha direkt bir ilişki kuruyor. Süspansiyon, frenler ve direksiyon sistemi yeniden tasarlanırken, aracın çevikliği ve sürüş konforu arasında ideal denge yakalandı.

Yeni Toyota C-HR'ın geliştirilmesi sırasında Toyota test sürücüleri, Avrupa test merkezindeki pistin yanı sıra farklı ülkelerde, farklı yol koşullarında sürüşler gerçekleştirerek en ideal dinamik dengeye ulaştı.

Yeni Toyota C-HR'ın tüm versiyonları en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 güvenlik sistemlerini de kapsayan T-Mate sürüş destek sistemi ile donatıldı.

Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Toyota C-HR, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte "Proaktif Sürüş Desteği" ve "Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü" özelliklerine ek olarak "Otomatik Park Asistanı" ve "Şerit Değiştirme Asistanı" gibi yeni özellikleriyle yarı otonom sürüş deneyiminin de kapılarını aralıyor.