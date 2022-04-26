Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde Pkk'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde Pkk terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi."

Demirören Haber Ajansı / Güncel