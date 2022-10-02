İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.