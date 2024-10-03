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İklimTrak Projesi ile Trakya'da İklim Değişikliğine Adaptasyon

İklimTrak Projesi ile Trakya'da İklim Değişikliğine Adaptasyon
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından başlatılan İklimTrak projesi, tarımsal üretimde iklim değişikliğinin arazi tahribatını nasıl değiştireceğini modelleyecek. Proje ile çiftçilere iklim dostu arazi yönetimi hakkında eğitim verilecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "İklimTrak" projesiyle Trakya'da iklim değişikliğinin arazi tahribatını nasıl değiştireceğini modelleyerek ortaya koyacaklarını söyledi.

NKÜ tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen "Trakya Bölgesi'nde İklim Değişimine Adaptasyon İçin Nötr Arazi Bozunumu Projesi (İklimTrak)" kapsamında, kentteki bir otelde eğitim düzenlendi.

Konukcu, programda yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin en çok tarımsal üretimi etkilediğini söyledi.

İklim değişikliğini önleyecek çalışmaların artırılması gerektiğinin altını çizen Konukcu, "İklime duyarlı bitkisel üretim, iklime duyarlı toprak yönetimi, iklime duyarlı su yönetimi, iklim değişikliğinde dikkat edilmesi gereken konular. Neden toprak önemli? Çünkü toprak sağlıklı olmadığı zaman suyu depolayamaz. Uzun dönem kuraklıktan sonra da meydana gelen yağışlar taşkınlara, sellere neden oluyor. Bunlar toprağı tahrip ediyor. Toprak sağlıklı olduğu zaman yağmur suyunu depolayabiliyor." diye konuştu.

"Dünyadaki toprakların yüzde 95'inin bozulması bekleniyor"

Konukcu, iklim değişikliğinin önlenmesinin önemli olduğunu aktararak, projeyle çiftçiler başta olmak üzere tarım sektörünün paydaş olduğu her katmanda farkındalık oluşturulacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin 2023 Tarım Raporu'na göre dünyadaki toprakların yüzde 35'inin bozulduğuna dikkati çeken Konukcu, "İklim değişimiyle dünyadaki toprakların yüzde 95'inin bozulması bekleniyor. Bu bozulma arazi tahribatı olarak karşımıza çıkıyor. Bizim projemizin amacı Trakya'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için iklim değişikliğinin arazi tahribatını nasıl değiştireceğini modelleyerek ortaya koymak. Riskli bölgelerde arazi tahribatının durdurulması ve restorasyonu için stratejiler geliştirerek iklim değişimine uyum sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda proje yürütücülerine akademisyenlerce sunum yapılmasının ardından eğitim bölümüne geçildi.

"İklimTrak" projesi

Proje kapsamında, Trakya'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, tarım arazilerinin tahribatının önlenmesi, arazi bozunumu stratejisi ve toprakların iklim değişikliğine karşı uyum çalışmaları yapılacak. Çalışmaların sonunda ortaya çıkacak veriler cep telefonu uygulamasına yüklenerek üreticilerin kullanımına sunulacak.

Üreticiler uygulama üzerinden arazisinin durumunu görüp, ne gibi önlemler alması gerektiğini bilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi İklim Değişikliği Teknoloji Sağlık Güncel Eğitim Çevre Tarım

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