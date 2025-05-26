İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı İçin Protokol İmzalandı

İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı İçin Protokol İmzalandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yükseköğretim Kurulu ve ISKAV tarafından imzalanan protokolle, iklimlendirme sektöründe eğitim alan öğrencilere burs verilecek ve istihdam artırılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında iklimlendirme sektöründe istihdamı artırmak amacıyla işbirliği yapılacak.

TOBB, YÖK ve ISKAV arasındaki protokol, YÖK Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Söz konusu protokolle, makine ve enerji sistemleri mühendislikleri bölümlerinde eğitim alan öğrencilere burs verilmesi, böylece iklimlendirme sektöründe istihdamın artırılması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, protokol kapsamında Ege, Gazi, Karabük ve Yıldız Teknik üniversitelerinin makine ve enerji sistemleri mühendisliği programlarında okuyan başarılı öğrencilere ikinci sınıftan itibaren burs verileceğini söyledi.

Bursun, asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 40'ı kadar olacağını ve 9 ay süreyle verileceğini bildiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklimlendirme sektörü, öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj için imkan sağlayacak, mezuniyet sonrasında mühendislerimizin sektörde 5 yıl istihdamı mümkün olacak. Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için ayrıca protokol yürütme kurulu oluşturuyoruz. Bu kurul, burs alan öğrencileri takip edecek, iş yeri eğitimi ve stajla ilgili çalışmalar ile bursun tanıtımını yapacak, mezunların sektörde çalışmalarının devamını sağlamak amacıyla iyileştirme önerilerinde bulunacak, sektörün makina ve enerji sistemleri mühendisi ihtiyacını tespit edecek, tarafları karşılıklı bilgilendirecek. Dolayısıyla protokol kağıt üzerinde kalmayacak, aktif şekilde işletilmesi için gayret gösterilecek. Yürütme kurulunda sektör temsilcileri ile 4 üniversitemizin ilgili bölümlerinin başkanları yer alacak."

Göktaş, protokolün şimdilik 4 üniversite ile 50 öğrenciyi kapsadığını, çalışmanın genişleyerek daha çok sayıda öğrenciye hitap etmesini amaçladıklarını belirtti.

"Protokol, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç da protokolle, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iklimlendirme sektöründe istihdam edilmelerinin hedeflendiğine işaret etti.

Üç kurumun işbirliğiyle yapılan çalışmanın üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olacağını aktaran Ardıç, şunları kaydetti:

"Özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede çevresel etkilerin azaltılmasında ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasında iklimlendirme teknolojilerinin önemi her geçen gün artıyor. İklimlendirme sektörümüz yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğa ve toplumsal refaha da katkı sağlıyor, bu kapsamda nitelikli istihdama ulaşım konusunda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de bu anlamda önemli bir adım atıyoruz."???????

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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