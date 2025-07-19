İklimlendirme Sektöründe Isı Pompası Kullanımı Yaygınlaşıyor

Türkiye'de iklimlendirme sektörü ihracatı her geçen yıl büyürken, sektörün ihracatına katkı vermesi beklenen "ısı pompası" gibi çevreci ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar hız kazanıyor.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, iklimlendirme sanayisi ihracatı ocak-haziran döneminde, 3 milyar 618 milyon 251 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam, 3 milyar 435 milyon 458 bin dolar seviyesindeydi.

İklimlendirme sektörü ihracatı ocak-haziran döneminde 2023 yılında 3 milyar 579 milyon 135 bin dolar, 2022'de 3 milyar 360 milyon 813 bin dolar ve 2021'de ise 3 milyar 12 milyon 211 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Yıl sonuna kadar yüzde 8 büyüme hedefi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, AA muhabirine, sektöre ilişkin yaptığı açıklamada, klima satışlarında son dönemde artış olduğunu söyledi.

Sektör satışlarının, geçen yıl ciddi şekilde yükseldiğini hatırlatan Şanal, artan ivmenin bu yıl da devam etmesini beklediklerini ve böylece yıl sonuna kadar yüzde 8 büyüme hedeflediklerini vurguladı.

Şanal, sektörde enerji verimliliğinden dolayı eko-dizayn ürünlerin öne çıktığına dikkati çekerek, "Çevreci gazların kullanım oranı artıyor. Avrupa'da pompası kullanımı yaygınlaşıyor ama hala Türkiye'de kullanım oranı beklentilerimizin çok altında. Bu durum, ısı pompalarında ilk kurulum maliyetinin doğalgazlı kombilere göre yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bunlar hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su üretimi yapar. Tükettikleri elektrik enerjisidir. Daha yüksek verimli cihazlardır. Bunların kullanımının yaygınlaştırılması konusu gündemimizde." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) devletlerinin, ısı pompası kullanıcılarına ilk yatırım maliyetinde teşvik verdiğine değinen Şanal, "Türkiye'de ısı pompası kullanacaklar için ilk yatırım maliyetlerine belli oranda devlet teşviki verilirse, bu ürünlerin kullanımı yaygınlaşacak, ülkece karbon emisyonumuzu düşürmeye yönelik ciddi bir adım atmış olacağız. Ayrıca, ısı pompaları iç pazarda yaygınlaşırsa üretim kabiliyetimiz artacak, üretime yönelik yeni yatırımlar yapılacak, ürün yelpazesi genişleyecek, iç pazar büyüyecek, bu da ihracat rakamlarımıza pozitif yansıyacak." ifadelerini kullandı.