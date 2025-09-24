Erdoğan İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin Hedeflerini Açıkladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerini ve politikalarını açıkladı. Konuşmasında, Türkiye'nin emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı ve uluslararası işbirliği konularındaki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde şöyle konuştu:

"Emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarımız sürüyor. İklim politikalarımızı enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci ulusal katkı beyanımızı da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik.

"Kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık"

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

"Demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz"

Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansname erişim ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir.

"Sıfır atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim"

Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki sıfır atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim. 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. COP Taraf Devletler Konferansı'yla bütün bu çabalarımızı temenni ediyoruz."