İklim Verileri Yönlendirme Komitesi kuruluyor - Haberler

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İklim Verileri Yönlendirme Komitesi kuruluyor

AA - Esra Taşkın - Güncel
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İklim Verileri Yönlendirme Komitesi kuruluyor

Küresel açık iklim veri platformuyla şirketlerin iklimle ilgili eylemlerinin ve taahhütlerinin takibine şeffaflık getirmeyi hedefleyen İklim Verileri Yönlendirme Komitesi kuruluyor.

Küresel açık iklim veri platformuyla şirketlerin iklimle ilgili eylemlerinin ve taahhütlerinin takibine şeffaflık getirmeyi hedefleyen İklim Verileri Yönlendirme Komitesi kuruluyor.

Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Çözümleri Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg, "Küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele için şirketlerin eylemlerinin ve taahhütlerinin takibini daha şeffaf hale getirmeyi hedefleyen uluslararası girişimin başlatıldığını" duyurdu.

İkili, bu kapsamda BM, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden temsilcilerin yanı sıra Moody's ve Bloomberg LP gibi Glasgow Net Sıfır için Finansal İttifakı'nın (GFANZ) üyelerinden oluşacak İklim Verileri Yönlendirme Komitesi kurulacağını açıkladı.

Komitenin, özel sektörün iklim taahhütlerinden net sıfır emisyona geçişle ilgili verilerini toplayacak, derleyecek ve standartlaştıracak bir küresel açık iklim veri platformunun tasarımına ve oluşturulmasına öncülük etmesi hedefleniyor.

İlk olarak eylülde BM Genel Kurulunda toplanacak Komite, burada platformun ortak yol haritasına ilişkin bilgi sunacak.

Platformun piyasalar, düzenleyici kurumlar, iklimle ilgili çalışmalar yürüten bilim insanlarına ve sivil topluma erişime açık olacağı kaydedildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Birleşmiş Milletler Bloomberg Fransa Güncel Haberler

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