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"İklim Krizi Yasadışı Balıkçılığın Artmasına Yol Açtı"

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İklim değişikliği okyanuslar ısındırdıkça balıklar daha soğuk ve derin sulara gidiyor ve suç operasyonları da bu bölgelere kayıyor.

İklim değişikliği okyanuslar ısındırdıkça balıklar daha soğuk ve derin sulara gidiyor ve suç operasyonları da bu bölgelere kayıyor. İngiliz Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'ne göre 36,4 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşen yasadışı balıkçılık, küresel balıkçılığın yüzde 33'üne denk geliyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Balıkçılık Güncel Haberler

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