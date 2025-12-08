Haberler

TÜRÇEV 2. Ulusal Öykü Yarışması sonuçlandı

Güncelleme:
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşen Ulusal Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu. 'İklim Krizi, Dünyamız ve İnsan' teması ile gerçekleştirilen yarışmaya 42 öykü başvurdu ve dereceye giren yazarlar ödüllendirilecek.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından çevre sorunlarına dikkati çekmek ve doğayı koruma bilincini edebiyat aracılığıyla güçlendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Öykü Yarışması kazananları açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yılın teması "İklim Krizi, Dünyamız ve İnsan" olarak belirlenen yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya toplam 42 öykü başvurdu.

Eserler, iklim değişikliğinin doğa, insan yaşamı ve toplumsal hafıza üzerindeki etkilerini ele aldı.

Yarışmada birinciliğe "Rüzgar ile Çiçek" adlı eseriyle Hatice Sabancı, ikinciliğe "Cırcır Böceği" öyküsüyle Murat Fatih Ülkü, üçüncülüğe ise "Gül Şerbeti" öyküsüyle Hüseyin Opruklu değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, şunları kaydetti:

"İklim krizi yalnızca bilimsel raporların konusu değil, hepimizin hayatında, duygularında ve hikayelerinde karşılık bulan bir gerçeklik. Bu yıl gönderilen öykülerde gördük ki yazarlar doğayı hem bir hafıza mekanı hem de kırılgan bir emanet olarak ele alıyor. TÜRÇEV olarak biz, çevre eğitiminin edebiyat ve sanatla buluştuğunda çok daha güçlü bir etki yaratacağına inanıyoruz. Yarışmaya katılan tüm yazarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yarışmanın gelecek yıllarda da sürdürülmesi, dereceye giren öykülerin TÜRÇEV'in çevre eğitimi ve iletişim çalışmalarında değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu sene dereceye girenlere ödülleri, yakın zamanda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
