İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Proje Tamamlandı

İklim değişikliğine uyum için 18 ay süren proje başarıyla sonuçlandı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi ortaklığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Projesi kapanış programı gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci'nin koordinesinde hayata geçirilen projede, iklim değişikliği sorunlarına çözüm getirme ve kırsal bölgelerdeki kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ile çocukların değişen iklime karşı daha dirençli olması hedeflendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış programına katılan İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar iklim değişikliğinden etkilenecek olan kadınların ve çocukların bu süreci fırsatlara dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

Hasar; " İklim değişikliğine sadece meteorolojik açıdan bakılması doğru değil. Bunun teknoloji, çevre ve en önemlisi de sosyal politikalar ayağı var. Artık çeşitli önlemlerin küresel anlamda alınması gerekiyor. Bu önlemler alınırken de devletler çeşitli taahhütlerde bulunuyor. Çünkü dünyamız ciddi bir ısınma eşiğini geçmiş durumda. Burada en önemli husus, insan. Özellikle kırılgan gruplar olarak bildiğimiz, iklimden en fazla etkilenecek olan kadınların ve çocukların bu süreçte en az şekilde etkilenmesi gerekiyor ve fırsatlara dönüştürmesi gerekiyor. Yani iklim sadece tehdit değil, tehditlerin olduğu yerde fırsatlar da var ve bunu değerlendirmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin yenilenebilir enerji, nanoteknoloji, tarım ve gıda alanlarını öncelikli alanlar olarak benimsediğini hatırlatarak şunları söyledi; "Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı mottosuyla birçok alanda öncü çalışmalar yapan ve son birkaç yılda çok önemli başarılara imza atan üniversitemizde böylesine önemli bir projenin kapanışını gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz. Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüren üniversitemizde, şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunan daha nice stratejik projeyi tamamlamanın heyecanını ve gururunu yine birlikte yaşayacağız. Üniversitemizin stratejisine ve çalışmalarına uygun olarak hayata geçirilen bir projedir. İklim değişikliğinin muhtemel ciddi sonuçları nedeniyle genellikle kırsal kesimdeki kadın ve çocuklarımıza yönelik olan bu projemiz kapsamında, geçtiğimiz başından beri çok önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir"

Proje koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci ise 18 süren süren projenin çıktılarını anlattı.

Deveci; " Bu proje masa başında yazılmış teorik bir projeydi ama teoriden öte bir proje yazdığımızı fark ettik. Doğrudan sahada, toprakta, kadınlarla birlikte ve çocukların gözlerinden ilham alarak gerçekleştirdik. Sahaya indik, kadınlarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak hareket ettik. Kompostdan solucan gübresine, sıfır atık mutfaktan tıbbi aromatik bitkilere, solucan gübresinden yağmur suyu hasadına kadar pek çok alanda eğitim verdik. Kadın ve çocuk kırılganlığının üstesinden gelebilmek için daha büyük adımlara, daha çok desteğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kapanış programı kapsamında Niğde'de bulunan kadın kooperatifleri tarafından kadın girişimci stantları açıldı, en iyi kompost ödülü verildi.

Projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür belgesi ile verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.