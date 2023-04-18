İklim değişikliğinin etkisiyle çiçeksiz kalan arılar için 'baharda şerbet takviyesi' önerisi

Uzmanlar, son yıllarda sıcaklık ve yağış rejimindeki dalgalanmalardan dolayı baharda beslenecek yeterli çiçek bulamayan arılar için hazırlanan yoğun bir şerbet ve arı kekiyle teşvik besleme yapılması tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar, son yıllarda sıcaklık ve yağış rejimindeki dalgalanmalardan dolayı baharda beslenecek yeterli çiçek bulamayan arılar için hazırlanan yoğun bir şerbet ve arı kekiyle teşvik besleme yapılması tavsiyesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, bahar döneminde arıların bakım ve beslenmesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arılar için en önemli zamanlardan birinin kıştan çıktıktan sonra ilkbahar bakımı olduğunu belirten Yarsan, kış döneminde kovandaki bal stoklarını tüketen arıların, baharın gelmesiyle kovandan çıkarak besin arayışına başladığını söyledi.

Bal akım döneminde şeker verilmesi kaliteyi olumsuz etkiliyor

Arıların besin arayışı sırasında iklim faktörünün önemli bir etken olduğunu anlatan Yarsan, şöyle devam etti:

"Özellikle son yıllarda sıcaklık ve yağış rejiminde dalgalanmalar yaşanıyor. Ekosistemin bozulması sebebiyle arılar beslenecek yeterli çiçek bulamadığı için teşvik besleme yapılması gerekiyor. Teşvik beslemesi yoğun hazırlanan şerbetle yapılabildiği gibi arıcının imkanları dahilinde arı keki ile de yapılmaktadır. Arılarda şekerle beslemenin belli dönemleri vardır. Erken bahar dönemi gibi. Bu dönemler dışında arıların bal akım döneminde teşvik beslemesi yapılırsa balın kalitesi olumsuz etkilenmiş olur."

Yarsan, kıştan çıkmış arıların kontrol edilmesi ve eksiklerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasının önemli olduğunu belirterek, "Hem genel stok hem de hastalık etkenlerinin kontrolü sağlanmalıdır. Özellikle parazitler, nitelikli hastalıklar ve diğerleri için Tarım ve Orman Bakanlığının ruhsatlı ilaçlarını uygun dozda ve zamanında olacak şekilde kullanmak gereklidir." ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliğinin negatif etkisini arıcılarımıza anlatmamız gerekiyor"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sedat Sevin de iklim değişikliğinin özellikle son yıllarda tarım ve hayvancılıkta negatif etkilerinin çok ciddi şekilde görüldüğünü belirterek, bu durumun arıcılığa da olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

Özellikle havaların bir anda ısınıp soğuması ve arıların kış uykusunun bozulmasıyla ciddi anlamda arı kayıpları yaşandığını ifade eden Sevin, "Arı yetiştiriciliğinde dikkat edilecek hususlar var. Özellikle iklim değişikliğinin negatif etkisini arıcılarımıza iyi bir şekilde anlatabilmek ve onların nasıl yollar tercih edeceğini, arıyı anlayıp derdine çözüm getireceğini iyi bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor." dedi.

Hem verimi artırabilmek hem de arı ölümlerini azaltabilmek için arıcıya ciddi iş düştüğünü vurgulayan Sevin, bunlardan en önemlisinin bakım ve besleme olduğunu dile getirdi.

Bakım ve besleme kısmında ilk etapta kovanı iyi tanımak gerektiğine işaret eden Sevin, şöyle konuştu:

"Ana arının durumu, ana arının kovanda varlığını teyit etmek, kovanın temizliği, çıta durumu, ana arının yumurtlama durumunu tespit edebilmek ardından bu durumu iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu dönem maalesef dışarıdan yeterli besin gelmediğini görüyoruz. Daha yeni yeni çiçekler açıyor. Burada teşvik beslemelerin yapılması gerekiyor. Yani ana arıyı hazırlayabilmek, yumurtlamasını artırabilmek ve koloniyi güçlendirebilmek için arılara yoğun kıvamlı şerbet verilmesi gerekiyor. Tabi bölgesel ve sıcaklık farklılıkları olabiliyor ama buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor."

Sevin, şerbetin ilk etapta yoğun hazırlanması daha sonra seyreltilerek verilmesi gerektiğini belirterek, "2 kilogram şeker ve 1 litre suyla yoğun bir şerbet hazırlanması arının daha yoğun şekilde beslenmesini sağlayacaktır. Bu da ana arının yumurtlaması, yavruların ve kovanın iç dinamiğini sağlaması açısından gereklidir." diye konuştu.