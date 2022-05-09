İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Marmaris'e ulaştı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan yelkenciler, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı.

Hatay'a gitmek için "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ve arkadaşları ile beraberlerindeki Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü, Atatürk Meydanı'nda halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yelkencileri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay karşıladı.

Yelkenciler ve Başkan Gümrükçü, Hopa'dan getirdikleri çam kozalaklarını ve tohumlarını yanan ormanlık alanlara dikmek için Oktay'a teslim etti.

Yelkencilere çiçek veren Oktay, iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası, yelkencilerin bir limanı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Oktay, Hopa'dan getirilen çam kozalaklarını ve tohumları yanan ormanlara atmak üzere teslim aldıklarını belirterek, Marmaris ve dünyanın geleceği için çok önemli bir farkındalık çalışmasına imza atan ekibe teşekkür etti.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı'nda genel klasman birincisi olduğu "Good Day Sunshine" isimli tekne ile yolculuk yapan eğitmen Murat Tan, yarın sabah yola devam edeceklerini 12-13 Mayıs'ta Hatay'da olmayı planladıklarını dile getirdi.