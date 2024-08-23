İklim değişikliğine dikkat çekmek için kumaşlara ekolojik baskı yaptılar

"İklim projesi"nde anlamlı etkinlik: Bitkilerin renklerini kumaşlara işlediler

KASTAMONU - Kastamonu'da yürütülen "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi" projesinde yer alan katılımcılar, iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak amacı ile topladıkları yaprak ya da çiçek gibi bitkilerle kumaşlara baskı yaptı.

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Polonya ve Kuzey Makedonya'nın ortak olduğu "ECOPRINT in Nature" projesinin de yürütücüsü olan Kastamonu Üniversitesi, petrol ürünlerinden ziyade doğada bulunan yaprak ya da çiçeklerin kullanılarak kumaşa yapılan baskıda da öncü olmaya devam ediyor. Birçok yabancı ülke ile ortak çalışmalar yürüterek iklim değişikliği ve geri dönüşüm konularında proje üreten Kastamonu Üniversitesi, "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi 2" projesi çerçevesinde doğal baskı etkinliği düzenledi. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, doğadan topladıkları, çiçek ya da yapraklarla, herhangi bir kimyasal madde kullanmadan kumaşa desen ve renk aktarımı yaptı.

"Doğanın sunmuş olduğu hediyelerden bir sanat ortaya çıkartmak istedik"

Projenin yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkan Güngör, "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi projesi çerçevesinde 'ecoprint' etkinliği yapıyoruz. Ecoprint aslında ekolojik baskı diye de geçiyor. Bu etkinlikte doğanın bizlere sunmuş olduğu hediyelerden öğrencilerimizle birlikte bir sanat ortaya çıkartmak istedik. Doğanın kendi ve öz güzelliğini, saf güzelliğini, insan eliyle sanat eserine dönüştürebileceğimiz bir etkinlik yapmak istedik ve ekolojik baskı etkinliğimizi projemize katılanlarla buluşturduk" dedi.

"Bitkinin yumuş dallarını, çiçeklerini, tohumlarını ya da yapraklarını kullanabiliyoruz"

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Tor ise, "Bitkilerin farklı bölümlerini kullanarak kumaşa ekolojik baskı yapılıyor. Ekolojik baskı, aslında farklı kumaşlara da yapılabilir. İpeğe, yüzde 100 pamuk olan kumaşa, kot pantolonlarına ya da daha farklı kumaşlara bu baskı yapılabilir. Bazen deriye dahi yapılıyor. Doğanın bizlere vermiş olduğu bitkinin bölümlerini bizler kumaşa farklı yöntemlerle aktarabiliyoruz. Özellikle bitkinin yumuşak dalları var ise bunları kullanabiliyoruz, yapraklarını, çiçeklerini, tohumlarını kullanabiliyoruz. En güzeli ekolojik baskıda hangi bitkinin hangi bölümünün hangi kumaş üzerinde nasıl desen veya renk verdiğini gözlemleyebiliyoruz. Bir yaprak deseni kumaşın üzerinde sizlere bambaşka bir renk ile baskı verebiliyor. Yeşil bir yaprak bakıyorsunuz kumaşın üzerinde farklı yöntemler kullanılarak mor, pembe ya da daha farklı renk verebiliyor" diye konuştu

"Öğrendiğim bilgileri hayatımda da tecrübe etmek istiyorum"

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans öğrencisi Sevilay Güleroğlu da, "Günümüzde iklim değişikliğinin eksilerini kendi yaşantımda görüyorum. Benim ailem tarımla ilgileniyor. Onların da yaşadıkları sorunlar sebebiyle benim hep dikkatimi çekiyordu. Berkan hocamızın da şu anda günümüzün sorunu ile ilgili projesinin olduğunu duyduğumda hemen başvurmak istedim. Burada öğrendiğim bilgileri gerek ileriki yıllarda yapacağım akademik çalışmalarımda kullanacağım ya da kendi günlük yaşantımda da öğrendiğim bilgileri tecrübe etmek istiyorum. Proje çerçevesinde olayların yaşandığı yerlere gidiyoruz. Taşköprü'de yanan ormanlık alanları ziyaret etti. Bozkurt'ta yaşanan sel felaketini yerinde görüp inceledik. Buraları ziyaret ettiğimde daha gerçekçi bir göz ile görüyorum. Teorik bilgilerden ziyade gördüklerimi somut bir şekilde kavramlaştırıyorum. Daha sonra akademik olarak bu yönetişim şeklini, iklimin yine kendi çerçevesinde tanımı ve alt kavramlarını öğrendim. Daha somut çalışmalar içerisinde yer almak istiyorum ileriki zamanlarda da" şeklinde konuştu.

"Burada öğrendiklerimi meslek hayatımda da umarım kullanabilirim"

Projeye katılan Kastamonu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans öğrencisi Ayşenur Kaya ise, "Ankara'dan katılıyorum. Projeye katılmamdaki amaçlarımdan bir tanesi kendi mesleğimi iklim adına nasıl geliştirebilirim düşüncesiydi. Kastamonu'ya geldikten sonra çok güzel deneyimler yaşadım. Proje tamamlanana kadar birçok bilgiye sahip olacağız. Olası işbirlikleri olsun, iklimin geleceği konusunda kendimi nasıl sağlam adımlarla ilerleyebileceğim konusunda birçok önemli bulgular elde ettim. Umarım bunu da meslek hayatımda kullanabilirim" ifadelerini kullandı.

"Proje sayesinde her şeyin sebebini daha çok hakimim ve neden sonuç ilişkisini kurabiliyorum"

İstanbul'dan projeye katılmak için Kastamonu'ya gelen Kayra Küçük, "Şu anda iklim ile ilgili problemler var. Daha yeni İstanbul'da su sıkıntısı ya da aktif olarak yanmaya devam eden ormanlarımız gündeme geliyor. Bunlar ülkemiz için çok büyük sıkıntılar oluyor. Bunların sebebi ne, bunlara karşı nasıl önlem alabileceğimizi öğrenmek için bu projeye katıldım. Taşköprü'de yanan ormanı, sel felaketi yaşanan Bozkurt'u ziyaret ettik. Burada her şeyi yerinde görmemizi sağladı. Bunların da olumlu yansımaları oldu. Çünkü artık her şeyin sebebine daha çok hakimim. Neden sonuç ilişkisini daha güzel kurabiliyorum" dedi.