İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turu

İklim değişikliğinde dikkat çekmek isteyen bisiklet sever iklim aktivistleri, 'Paris'ten Baküye' sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Paris'ten yola çıkan 3 aktivist bugün İstanbul'a ulaştı. Barbaros Bulvarı'nda Türk bisiklet severlerle bir araya gelen aktivistler Türkiye'den sonra Gürcistan'a geçecek ve ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaşacak.

'ENERJİMİZİ EN VERİMLİ KULLANDIĞIMIZ ARAÇLARDAN BİR TANESİ DE BİSİKLET'

Burada grup adına konuşan Önder Algedik, "Türkiye son 20 yılda 814 milyar dolar fosil yakıt ithal edip tüketti. Bunun en önemli kalemi akaryakıt. Sadece 2019-2023 yılları arasında Türkiye'de 2 milyon 800 bin yeni araba piyasaya çıktı. Bu ne kadar ediyor biliyor musunuz? Uçtan uca park ettiğiniz zaman Paris'ten İstanbul'a, Ankara'ya oradan da Bakü'ye gidiyorsunuz, sonra tekrar gelip tekrar gidiyorsunuz. Yani 3 şerit yol yapıyor" dedi. Fransa'dan gelen iklim aktivisti Guillaume Outrage ise, "İklim değişikliğinin çözümü konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını söylüyorlar. Ancak bunların dışında da çok önemli bir şey var. Aslında enerjimizi en verimli kullandığımız araçlardan bir tanesi de bisiklet. ve biz burada bisikleti, ulaşımın dekarbonizasyonu için önermek istiyoruz. Asıl önemli nokta ise, bisiklet kullanımı yüzde 20 arttığı zaman karbon emisyonları yüzde 8 gibi çok önemli bir azalım gösteriyor. Dolayısıyla bizim bunları öne çıkarmamız lazım" diye konuştu.