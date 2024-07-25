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İklim Değişikliğinden Etkilenmeyen Erkenci Buğday Çeşitleri Verimli

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Bilgin, iklim değişikliğinden daha az etkilenen, erkenci buğday çeşitlerinin verimlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Bilgin, iklim değişikliğinden daha az etkilenen, erkenci buğday çeşitlerinin verimlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bilgin, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle Türkiye'de yetiştirilen ürün çeşitlerinin zamanla farklılık göstereceğini belirtti.

Buğdayın hem stratejik hem de ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu ifade eden Bilgin, "Bölgemizin diğer bitkisi önemli bir bitkisi olan ayçiçeği gördüğümüz kadarıyla ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu küresel ısınmanın bir sonucu. Bu ormanların yok edilmesi dolayısıyla doğanın tahrip edilmesi sonucu oluyor. Belki de daha şiddetli bir versiyonunu yaşamak zorunda kalacağımız bir süreç. O yüzden tedbir almak zorundayız. Hem yetiştirdiğimiz bitkilerle bugün sorun açlık dediğimiz güvenilir gıdaya ulaşmak açısından bir çözüm üretmeliyiz. Aynı zamanda bunu yaparken de kuraklığa toleransı yüksek olan işte soğuğa dayanımı iyi olan çeşitleri tercih ederek ürünün yetiştirilmesi sürecini takip etmeliyiz." dedi.

Bilgin, iklim değişikliğinin ürün çeşidi tercihlerinin yanı sıra hasattan, sulamaya kadar bir çok şeyi etkilediğini dile getirdi.

Trakya'da farklı buğday çeşitlerinin ekim ve hasadının yapıldığını aktaran Bilgin, çok hızlı gelişen, erkenci olan çeşitlerin performanslarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Trakya bölgesine uygun olacak çeşitler üzerinde çalışma yaptıklarını ifade eden Bilgin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mesela mutlak kışlık bir üretim yapılıyor buğdayda bölgemizde ancak kışları artık eskisi gibi kar alamıyoruz. Düşük sıcaklık özellikle kış sürecinde ortaya çıkmadığı için ancak ne zaman oluyor? Mart, nisan aylarında o düşük sıcaklık etkisini görüyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman bu yıl itibarıyla geçen yılki sonuçlara göre nispeten alternatif karakterli dediğimiz çeşitler biraz ön plana çıkıyor. Yani çok hızlı gelişen, erkenci olan çeşitlerin performanslarının yüksek olduğunu görüyoruz. Hem ekim dönemi, ekim sonrası çıkış ve bitkinin farklı gelişme dönemlerinde ihtiyacı olan takviyelerin uygulama zamanı açısından baktığımız zaman daha hassas bir tarımın yapılması gerektiğini görüyoruz."

Bilgin, fakülte tarafından yerli 5 buğday çeşidinin geliştirilip tescil ettirildiğini aktararak, yeni çeşitlerin tescili için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Tarım Çevre Güncel Haberler

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