İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı Alımı İçin Sınav Duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Adaylar, 20 Kasım-4 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İklim Değişikliği Başkanlığı, 10'u çevre mühendisliği, 2'si iktisat, işletme ve siyasal bilgiler fakültesi, 2'si bilgisayar mühendisliği ve 2'si endüstri ile kimya mühendisliği mezunlarından olmak üzere 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı istihdam edecek.

Aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 20 Kasım-4 Aralık 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS3) puan türünden en az 70 puan ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, adaylar 35 yaşını doldurmamış olacak.

Başvuruların incelenmesinin ardından, her grup için kadro sayısının dört katı kadar aday, Ankara'da yapılacak sözlü sınava çağrılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, İklim Değişikliği Başkanlığının internet sitesinden (https://iklim.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda adaylar, bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, özgüven, ikna kabiliyeti ve genel kültür gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Sınavdan en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecek, eşitlik halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Sonuçlar, Başkanlığın internet sitesinden ve Kariyer Kapısı platformundan duyurulacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
