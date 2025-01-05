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İklim Değişikliği Trakya Tarımını Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Trakya Tarımını Tehdit Ediyor
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, küresel iklim değişikliğinin Trakya'daki tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ve alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği nedeniyle Trakya'da alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başer, AA muhabirine, son yıllarda küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretimde olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Çiftçilerin toprağını tarımsal üretime en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Başer, küresel iklim değişikliği dolayısıyla beklenen verimin alınamadığını dile getirdi.

Sonbaharda birçok çiftçinin kuraklık nedeniyle kanola ektiği tarlaları bozmak zorunda kaldığını ifade eden Başer, "Tekirdağ'da yaklaşık 400 bin dekar alana kanola ekildi. Bunun önemli kısmı yağışların geç gelmesi nedeniyle bozuldu. Ürünler topraktan çıkışta yağışı yakalayamadı." dedi.

Başer, kanola ekili tarlalarını bozan çiftçilerin kışlık bitkiler ekmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

"Ayçiçeği üretimi azalacak"

Kuraklığın kanola gibi ayçiçeği üretimini de olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Başer, "Kuraklık, çiftçiler için büyük bir problem oluşturuyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla gelecek 10 yılda bölgede ayçiçeği tarımı oldukça azalacak, diğer bölgelere kaymak zorunda kalacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bizim kanola, ayçiçeği ve buğdaya alternatif olabilecek kışlık bitkileri tarım alanlarına muhakkak sokmamız gerekiyor. Trakya'da nohut önemli bir şans. Çiftçilerimiz, nohudun yanında tritikale ve farklı ürünlere yönelmeli." diye konuştu.

Başer, çiftçilerin tarımsal alanlarda verim için azot miktarını artıran baklagiller ve yem bitkileri ekmelerinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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