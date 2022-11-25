İklim Değişikliği Semineri Katılımcıları, Çin ile AB Arasında Güçlendirilmiş İşbirliği Çağrısı Yaptı

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden 2022 "Çin Zamanı" etkinliğinde iklim değişikliği ve Çin-AB iklim işbirliğini ele almak üzere bir seminer düzenlendi.

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden 2022 "Çin Zamanı" etkinliğinde iklim değişikliği ve Çin-AB iklim işbirliğini ele almak üzere bir seminer düzenlendi.

İklim değişikliğinin bir küresel zorluk olduğunu kabul eden katılımcılar, Çin ile Avrupa arasında güçlendirilmiş ikili iklim işbirliği çağrısı yaptı.

SES 1 (İngilizce): CONG WU, Çin'in Hamburg Başkonsolosu

"Bence iki taraf da oturup ilgilenecekleri alanları konuşabilir ve bu sorunu çözmenin bir yolunu bulabilir. Özellikle iklim değişikliği konusunun bir küresel zorluk olduğunu görüyorsunuz. Bu, uluslararası ortak çabalarla ele alınmalıdır. Her ülkenin birlikte durma zorunluluğu vardır. Birlik en önemli şeydir. Ayrılık her şeyi daha da kötüleştirir."

SES 2 (İngilizce): MOJİB LATIF, Hamburg'daki Bilimler Akademisi Başkanı

"İhtiyacımız olan şeyin bilimde yakın işbirliği olduğunu düşünüyorum, çünkü inovasyona, her alanda inovasyona ihtiyacımız var. Enerji bakımından inovasyon, şehirler bakımından inovasyon, trafik bakımından inovasyon. ve hem Avrupalıların hem de Çinlilerin yararına olacak şekilde birbirimizden öğrenebileceğimizi düşünüyorum."

Hamburg yönetiminin sponsorluğunda 2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Çin Zamanı", seminerlerin yanı sıra sergi ve konserler gibi kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hamburg'dan bildiriyor.

(XHTV)