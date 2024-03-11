Üye Girişi
Haberler

İklim Değişikliği Politikalarında Kadının Güçlendirilmesi Panelinde Tuğba Dinçbaş: Kadınların kapsayıcı bakış açısı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli olan şey

Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen İklim Değişikliği Politikalarında Kadının Güçlendirilmesi panelinde kadınların iklim kriziyle baş etmede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş, "Kadınların kapsayıcı bakış açısı, dünya ve gezegene şefkatli ve koruyucu yaklaşımı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli ve faydalı olan şey olabilir." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen İklim Değişikliği Politikalarında Kadının Güçlendirilmesi paneline katılan Dinçbaş, buradaki konuşmasında, dünyanın şu an üçlü bir kriz içerisinde olduğunu belirtti.

Krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve iklim değişikliğinin oluşturduğunu aktaran Dinçbaş, kadınların sürece dahil edilmesiyle bu krizlerle mücadele edildiğini söyledi.

İklim değişikliği kapsamında yaşananlara bakıldığında en çok kadınların, çocukların ve kırılgan grupların etkilendiğine dikkati çeken Dinçbaş, bu nedenle kadınların tüm süreçlerde etkin şekilde rol alması gerektiğini vurguladı.

Dinçbaş, kadınların iklim politikalarında yer alması konusunda yürüttükleri çalışmaları anlatarak, "Emine Erdoğan'ın liderliğini yaptığı Sıfır Atık girişimleri, kadınların en üst düzeyde çevre ve iklim konularındaki sahipliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sıfır Atık komitesindeki üyelerin de çok büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlardan oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliğinin küresel sorun olduğuna, bu yüzden çözümünün de küresel olması gerektiğine işaret eden Dinçbaş, "Kadınların kapsayıcı bakış açısı, dünya ve gezegene şefkatli ve koruyucu yaklaşımı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli ve faydalı olan şey olabilir. Biz, kadınları mümkün olduğunca sürece dahil etmeyi ve etkin bir şekilde onlarla çalışmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı"

Tuğba Dinçbaş, Ulusal Katkı Beyanında sağlık, eğitim gibi konuların yanı sıra kadınlarla ilgili hususlara da yer verdiklerini belirtti.

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını ve bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade eden Dinçbaş, metinde hem kadınlara hem de toplumsal cinsiyet eşitliliği konularına dikkati çektiklerini söyledi.

Dinçbaş, kadın odaklı politikaların geliştirilmesi için İklim Değişikliği Koordinasyon Kuruluna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da dahil ettiklerini aktardı.

Yeşil dönüşüm sürecinin, istihdam yapısına ciddi değişiklik getirdiğini dile getiren Dinçbaş, "Bu süreci kadınlarla birlikte planlarsak cinsiyet eşitliği bağlamında daha güçlü şekilde istediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 47. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 12 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşananlar! Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli? Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli? 12 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kaç yaşında, nereli? Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title