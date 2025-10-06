İklim Değişikliği Narenciye Üretimini Tehdit Ediyor

ADANA Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hissedilen sıcaklığın 60 dereceleri aştığı ağustos ayında limon başta olmak üzere narenciyelerde oluşan güneş yanığının iklim değişikliğine bağlı bir doğal afet olduğunu söyledi. İncefikir, "Limondaki güneş yanığı bir doğal afettir. Bu durum TARSİM kapsamına alınmalıdır. Zaten poliçelerimize baktığımızda sıcaklık ve kalite kaybı diye yazıyor. Bu yaşanılan güneş yanıkları da sıcaklık kaynaklı kalite kaybıdır. TARSİM'in bunun için geniş kapsamlı bir çalışma yapması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birini karşılayan kentte, yaz mevsimindeki yüksek sıcaklıklar ürünlerde güneş yanığına neden oldu. Bu durumun dünyanın giderek ısınmasıyla iklim değişikliğine bağlı yaşanan bir doğal afet olduğunun altını çizen Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, limonda şu ana kadar yüzde 70'lere varan zarar meydana geldiğini belirtti. Özellikle limon başta olmak üzere narenciyede oluşan hasarın TARSİM kapsamına alınması gerektiğini vurgulayan İncefikir, çiftçilerin desteklenmesi gerektiği konusunda yetkililere çağrı yaptı.

100 TONLUK AĞAÇTA 70 TONA YAKIN ZAYİAT VAR

Geçen ağustos ayında hissedilen sıcaklığın ovada 60 dereceleri aştığını hatırlatan İncefikir, bu sıcaklığın erkenci Mayer cinsi limonda ciddi yanıklar bıraktığını belirterek, "Bunun bir nedeni de Mayer cinsi limonun ince kabuklu olmasıdır. İhracata ilk giden, ilk hasat edilen üründür. Dolayısıyla 60 dereceleri hissettiren bu sıcaklıklar üründe ciddi deformasyonlara, hasara neden oldu. Örneğin 100 tonluk ağaçta 70 tona yakın bir zayiat oluşturdu. Diğer limon cinslerinde de geçen yıla oranla yüzde 60-70 oranında rekolte düşüklüğü görüyoruz. Bir yıl önceki soğukların oluşması bu yıl aşırı sıcaklıklarla beraber üründe çok ciddi kayıplara neden oldu. Küresel ısınmayı gündeme aldığımız günden beri bu tür olaylar sürekli oluyor, olacak da. Dünyamızın gittikçe ısınması tarımsal ürünlerde ciddi hasarlar verecektir" diye konuştu.

'YÜKSEK SICAKLIK REKOLTE KAYBI FİYATI 20 KAT ARTIRDI'

Eğer bir üründeki zarar üreticinin hatasından kaynaklanmıyorsa buradan doğacak bütün zayiatın doğal afet olduğunu söyleyen Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Dolayısıyla güneş yanığı bir doğal afettir. Bu durum TARSİM kapsamına alınmalıdır. Zaten poliçelerimize baktığımızda sıcaklık ve kalite kaybı diye yazıyor. Bu yaşanılan güneş yanıkları da sıcaklık kaynaklı kalite kaybıdır. TARSİM'in bunun için geniş kapsamlı bir çalışma yapması gerekiyor. Devlet, tarım sigortalarıyla üreticiye destek olmalıdır. Geçtiğimiz yıl üreticinin dalında kalmasın diye bazı bölgelerde 2 liradan verdiği limon, bu yıl 25-30 lirayı buldu. Yüksek rekolte kaybı fiyatı 20-25 kat artırdı. Bu rakamın ihracat taleplerine bağlı olarak biraz daha yukarı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Gülşah ÖZGEN Kamera: Eser PAZARBAŞI/Adana,