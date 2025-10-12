İklim Değişikliği ile Ani Hava Olaylarına Karşı Tedbirler Alınmalı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğiyle artan ani hava olayları nedeniyle olası can ve mal kayıplarının önlenebilmesi için kentlerde afet yönetim planlamalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada ani hava olaylarını arttırdığını söyledi.

Kentlerde kuvvetli yağış, fırtına ve ani sel risklerine karşı tedbirler alınması gerektiğini aktaran Eroğlu, "Can ve mal kayıplarına karşı bu şiddetli hava olayları için şimdiden tedbirlerin alınması gerekiyor." dedi.

Eroğlu, tedbir alınmaması durumunda hava olaylarının kentlerde can ve mal kayıplarına sebep olabileceğine vurgu yaptı.

Gök gürültülü fırtınaların sıklığına ilişkin araştırmalar yaptığını ifade eden Eroğlu, "1960 yılından günümüze gök gürültülü, şimşekli ve dolu yağışlı şiddetli hava olaylarında her geçen gün artış yaşanıyor. Bunu görüyoruz. Bu küresel ısınmanın bir sonucu." diye konuştu.

Eroğlu, iklim değişikliğine uyum politikalarının ve afet risk azaltma stratejilerinin günümüzde önem kazandığını ifade etti.

Araştırmalarında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden ve istatistiksel eğilim analizlerinden faydalandığını vurgulayan Eroğlu, orajlı (şimşekli ve gök gürültülü yağış) havaların artışının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Son yıllarda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da orajlı hava olaylarının daha sık görüldüğünü belirlediklerini anlatan Eroğlu, "Afet yönetim planlamasında görevlilerin şimdiden bununla ilgili planlamaları yapması gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ani hava olaylarını daha fazla yaşamaya devam edeceğiz. Tedbir alınmazsa can ve mal kayıpları artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.