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İklim Değişikliği Balıkları Olumsuz Etkiliyor

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İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, deniz canlılarının beslenme kaynaklarını etkileyerek balıkların büyümesini engelliyor.

İKLİM değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık deniz canlılarını olumsuz etkiliyor. Balıkların en büyük beslenme kaynaklarından birinin yağmur damlacıkları ve dere ile vadilerden akan kaynaklar olduğunu belirten İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Kuraklık olduğu için bu akış duruyor ve balıklar beslenemediği için yeterli boyuta ulaşmıyor, gıda olarak tüketilecek büyüklüğe gelemiyor" dedi.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık deniz canlılarını olumsuz etkiliyor. Geçen yılın ağustos ayında 20,98 dereceye çıkarak rekor kıran deniz yüzey sıcaklığının yanı sıra yağışların az olması yerli balıkların yeteri kadar büyümemesine neden oluyor. İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklığın ve kuraklığın çok fazla olduğunu ve bu durumun balıkları da etkilediğini belirten İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Bu yıl yağışlar çok az oldu. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bizi ne beklediğini bilmiyoruz. Eylül itibarıyla yağışlara bağlı olarak balığın çok ya da az olacağını yaşayıp göreceğiz. Ancak Karadeniz'de palamut avcılığından umutluyuz. Çünkü şu anlık yavruların olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

'HAVA OLAYLARI BALIKLARI ETKLİYOR'

Mevsimlere de bağlı olarak günün aydınlığı, karanlığı, hava sıcaklığı ve yağışlar gibi tüm hava olaylarından deniz canlılarını etkilediğini söyleyen Çakan, "Balıkların en büyük beslenme kaynaklarından biri yağmur damlacıkları ve yağışlarla birlikte dere ile vadilerden akan kaynaklardır. Ancak kuraklık olduğu için bu akış duruyor ve balıklar beslenmediği için yeterli boyuta ulaşmıyor, gıda olarak tüketilecek büyüklüğe gelemiyor" diye konuştu.

'TROL AVCILIĞI İLE EN ÇOK PEMBE KARİDES VE KALAMARLAR TUTULUYOR'

Mehmet Şahin Çakan, 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar av yasağının devam ettiğinin altını çizerek, "Bu yasak sürecinde 15 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar trol avcılığı serbest. Bu da deniz kıyılarının 6 mil dışında uluslararası suda avcılık yapmak demek. Şu an trol avcılığı ile en çok pembe karides ve kalamarlar uluslararası sudan gelip işleniyor. Endüstriyel gemiler 1 Eylül'de çalışmaya başlayana kadar balık fiyatları yüksek seyredebilir. Yasak süresince trol avcılığı kapsamında küçük ölçekli balıkçılar avcılık yapıyor. Şu anda piyasada gördüğünüz balıklar trol avcılık ile tutulan balıklar ve daha az miktarda avlandığı için de fiyatın yüksek olmasına neden oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Balıkçılık Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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