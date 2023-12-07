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İklim Aktivistleri Venedik'te Protesto Eylemi Yaptı

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İklim aktivistleri, Venedik'in tarihi Aziz Markus Bazilikası'nın dış cephesine çamurlu su dökerek iklim değişikliğini protesto etti. Göstericiler, daha önce de farklı kentlerdeki anıtlara ve çeşmelere boyalı eylemler gerçekleştirmişti.

İklim aktivistleri, İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik'in tarihi Aziz Markus (San Marco) Bazilikası'nın dış cephesine çamurlu su dökerek protesto eylemi yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, iklim değişikliğini protesto için sabah saatlerinde tarihi bazilika önünde "yangın alarmı" verdikleri bir eylem gerçekleştirdi.

Göstericiler, eylemleri sırasında bazilikanın duvarına çamurlu su dökerken, bir gösterici, "Bu kilise, sular altında kalacak ve işte o zaman her şey için çok geç olacak." şeklinde açıklama yaptı.

"Venezia Today" sitesi ise göstericilerin bazilikanın dış cephesine kakaolu süt döktüğünü yazdı.

Venedik emniyet güçlerinin müdahalesiyle aktivistler bazilikanın çevresinden uzaklaştırıldı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok ciddi ve utanç verici bir eylem. Güçlü şekilde kınıyoruz. Herhangi bir hasar olmadığını umuyoruz." dedi.

İklim aktivistleri, İtalya'da bu yıl içinde çok sayıda yol ve caddeyi trafiğe kapatma eylemi ile farklı kentlerdeki anıt ve çeşmelere boyalı eylemler gerçekleştirdi.

Aktivistler, mayıs ayında başkent Roma'daki Trevi Çeşmesi (Aşk çeşmesi) ve Dört Nehir Çeşmesi'ne, martta da Floransa'daki tarihi belediye sarayına ve Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na boyalı eylemler düzenlemişti.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, nisanda kültürel miras varlıklarına yönelik zarar verici eylemlere ilişkin maddi cezalar öngören yeni yasa tasarısını kabul ederek onay için parlamentoya göndermişti.

Kaynak: AA / Güncel

San Marco Venedik İtalya Çevre Dünya Güncel Haberler

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