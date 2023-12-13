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İklim Aktivistleri Roma'da Köprüleri Trafiğe Kapattı

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İtalya genelinde düzenlenen iklim aktivistlerinin protestoları devam ediyor. Son Jenerasyon adlı grup, Roma'daki dört ana köprüde trafiği durdurarak slogan attı ve pankartlar taşıdı. Protestolar polis tarafından dağıtıldı.

ROMA, 13 Aralık (Xinhua) -- İklim aktivistleri İtalya genelinde düzenledikleri bir dizi kapsamlı gösterinin devamı olarak Salı günü başkent Roma'daki büyük köprüleri trafiğe kapattı.

Son Jenerasyon adlı grup, başkentteki dört ana köprüde yoğun saatlerde trafiği durdurarak sürücülere karşı slogan attı ve pankartlar taşıdı. Yaklaşık 20 dakika süren protestolar polis tarafından dağıtıldı.

Grup üyeleri bu ayın başlarında Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na giden otoyolu, geçen ay ise Milano'da ve Sardinya ada bölgesinin başkenti Cagliari'de işlek caddeleri trafiğe kapatmıştı.

İtalyan hükümeti, tarihi eserlere ya da kültürel alanlara zarar veren protestoculara yönelik cezaları ağırlaştırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık İtalya Roma Politika Güncel Haberler

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