İklim aktivistleri özel jetleri protesto etti

İklim aktivistleri, Cenevre Havalimanı'nda Avrupa İş Havacılık Kongresi ve Sergisi kapsamında sergilenen özel jetleri protesto etti. Eylem sırasında hava trafiği bir süre askıya alındı. Onlarca aktivist, kendilerini özel uçaklara zincirledi ve 80 kişi gözaltına alındı. Çevre örgütü Greenpeace'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hükümetlerin iklim krizine karşı acil önlem alması ve özel jetleri yasaklaması gerektiği belirtildi.