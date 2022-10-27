İklim Aktivistleri New York'ta Bir Hafta Sürecek Protestolar Düzenliyor

NEW YORK, 27 Ekim (Xinhua) -- Sandy Kasırgası'nın 10. yıl dönümü öncesinde sivil toplum kuruluşlarından (STK) iklim aktivistleri, iklim değişikliğine ve eşitsizliğe karşı bir hafta sürecek protestolar başlatıyor.

NEW YORK, 27 Ekim (Xinhua) -- Sandy Kasırgası'nın 10. yıl dönümü öncesinde sivil toplum kuruluşlarından (STK) iklim aktivistleri, iklim değişikliğine ve eşitsizliğe karşı bir hafta sürecek protestolar başlatıyor.

STK'lardan biri olan New York Communities for Change'in sosyal medya hesabındaki bir gönderiye göre, aktivistler dünyanın en büyük fosil yakıt finansörü olan BlackRock'taki yürüyen merdivenleri kısa süreliğine kapattı.

Katılımcılar, BlackRock yönetimini yeni fosil yakıt yatırımları yapmaktan kaçınmaya çağırdı ve New York eyalet hükümetini iklim çalışmaları için gereken finansmanı sağlamaya çağırdı.

Protestocular Salı günü ayrıca New York'taki Park Avenue'nun bir bölümünü geçici olarak bloke etti ve eyalet çapında Yeşil Yeni Anlaşma kapsamında zenginleri vergilendirmeye yönelik önlemler alınması için çağrıda bulundu.

Eylemciler ayrıca ABD Senatörü Ted Cruz'un Pazartesi günü ABC News'deki The View adlı söyleşi programına katıldığı canlı yayını bölerek ABC News'in iklim değişikliğiyle ilgili haberlerini protesto etti.

Basında çıkan haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına göre, Salı ve Çarşamba günleri protestoculardan bazıları gözaltına alındı.

Aktivist grup Extinction Rebellion NYC'nin internet sitesine göre, Cumartesi günü iklim konusunda güçlü bir eyleme geçme ihtiyacına dikkat çekmek için "Occupy Park Avenue" (Park Avenue'yu İşgal et) temalı bir toplu yürüyüş düzenlenecek.

New York şehir yönetimi verilerine göre Sandy Kasırgası'nın 29 Ekim 2012'de New York'u vurması sonucu 44 kişi öldü ve kentte yaklaşık 19 milyar ABD doları tutarında hasar oluştu.