İngiltere'de hükümetin petrol politikasını eleştirmek için bir televizyon programını hedef alan Just Stop Oil protestocuları stüdyoyu basarak konfeti patlattı. Protestocular aynı zamanda bir müzik festivalini de bastı.

- İklim aktivistleri hükümetin petrol politikalarını stüdyo basarak protesto etti

İngiltere'de çevreci grup Just Stop Oil protestocuları, Channel 4'te yayınlanan The Last Leg programını hedef aldı. İki protestocu ellerinde konfetilerle stüdyoyu basarak korna çaldı. Protestocular turuncu pankartlar açarak programı sabote etti. Güvenlik ekipleri protestocuları hızla sahneden indirerek alandan uzaklaştırırken stüdyodaki seyirciler şaşkınlıkla yaşananları izledi. Protestocular bununla da yetinmedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da Robert Albert Hall'de aynı protestocular BBC'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir müzik festivalini de bastı. Etkinlikte korna çalıp konfeti patlatan protestocular polis ekipleri tarafından yakalanarak sahneden uzaklaştırıldı.

Hükümetin petrol politikalarını eleştirdiler

Çevreci grup Just Stop Oil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İki protestocumuz konfeti topları patlattı ve kornalar çalarak Birleşik Krallık hükümetinin tüm yeni petrol, gaz izinlerini ve lisanslarını durdurmasını talep etti. Bu geceki eylem, BBC'nin iklim acil durumuyla ilgili yetersiz haberine yanıt olarak geldi. Son haftalarda BBC, yanlış denge politikalarının yanı sıra eleştiri olmadan hükümet ve petrol şirketi propagandası yapmakla suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Protestoculardan Pia Bastide de yaptığı açıklamada, "Her seferinde yeni bir petrol ruhsatı vererek geleceğimin satıldığını kabul etmeyi reddediyorum ve hiçbir şey yapmıyorum" dedi.