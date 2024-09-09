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İklim Aktivistleri Bisikletleriyle COP29'a Doğru Yola Çıktı

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Ankara'da düzenlenen basın açıklamasında, iklim aktivistleri bisikletleriyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Bakü'ye doğru yola çıktı. Aktivistler, iklim krizine dikkat çekmek ve önerilerini sunmak amacıyla 10 maddelik öneriyi açıkladı.

AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere bisikletle yola çıkan iklim aktivistleri, Ankara Ulus Zafer Anıtı önünde iklim krizine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Ulus Zafer Anıtı önüne bisikletleri ile gelen 40 aktivist, COP29'a sunacakları 10 maddelik öneriyi açıkladı. Grup, 'İklimi değil, pedalı çevir' diye slogan attı. Grup adına basın açıklamasını Fransız iklim aktivisti Guillaume Otrage yaptı. Otrage, COP29 için bisikletlerle Fransa'dan yola çıktıklarını belirterek, "Bakü'deki iklim zirvesine katılmak için yolumuza devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda bu zamana kadar çeşitli ülkelerden 50'ye yakın katılımcı bizlere eşlik etti ve eşlik etmeye de devam ediyor. İklim değişikliğiyle ilgili, acil alınması gereken önlemler olduğunu ve bunlarla ilgili de önerilerimizi sunmak için Bakü'ye doğru gidiyoruz. Bireysel ve toplumsal olarak yapacağımız çok şey var. Hiç konuşmadığımız bir konu var ki o da bisikletin gündelik hayatımızdaki yeri. Bunu yapmanın yolu ise toplu taşıma, yürüme ve bisiklet kullanmadır. Eğer bunu başarabilirsek yüzde 80 oranında karbon emisyonunun önüne geçebiliriz. Bunu yapabilmek için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gruplara 10 madde öneriyoruz" diye konuştu.

'BİSİKLETİN HAYATIMIZDAKİ YERİNİN FAZLA OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Bisikletin, insan hayatındaki yerinin daha fazla olmasını hedeflediklerini söyleyen Otrage, bu önerileri şu şekilde sıraladı:

"Şehirler arası bisiklet yolları ve orta mesafeli aktarmalı bağlantılar başta olmak üzere bisiklete ayrılmış altyapıyı 2030'a kadar yüzde 100 artırın. Vergi, sübvansiyon ve promosyon yoluyla okul ve iş gezilerini 2030 yılına kadar yüzde 150 artırın. Bisikletli ulaşım için çok yıllık planlar tasarlayın. Okullar, toplu taşıma merkezleri, yerel mağazalar ve yeşil alanların yakınındaki bisiklet ve yürüyüşe ayrılmış alanları 2030 yılına kadar yüze 100 artırın. 'Son kilometre' teslimatı için kargo-bisiklet lojistiği geliştirin. Büyük şehirlerde toplu bisiklet etkinlikleri düzenleyerek, bisikletin ulaşım aracı olarak gündeme gelmesini sağlayın. Okullarda bisiklet kullanım eğitimi vererek ve ekonomik faydaları anlatarak insanları daha iyi bilgilendirin. Bisiklet ile ilgili üretim ve servis ağı gibi ekonomik sektörleri belirli teşvikler ve sübvansiyonlarla geliştirin. Bisikletin ulaşım yüzdesi, kaza istatistikleri, bisiklet ağı boyutları ve bisiklet sürenlerin memnuniyeti gibi konularda düzenli veri ölçümleri yapın ve sonuçlarını paylaşın. Ulaşım bağlantı noktalarında ve merkezlerinde, alışveriş alanlarında, okullarda, ofislerde bisiklet park ve depolama kapasitesini 2030 yılına kadar yüzde 100 artırın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Politika Güncel Ankara Ulaşım Çevre Bakü

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