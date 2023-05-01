- İklim aktivisti, canlı yayında elini sunucunun bulunduğu kürsüye yapıştırdı

CENEVRE - İsviçre'de bir iklim aktivisti, seçim tartışmasının yapıldığı canlı yayın sırasında, sunucunun bulunduğu kürsüye elini yapıştırdı.

İsviçre'de Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı grubun üyesi olan bir iklim aktivisti, canlı yayını sabote etti. Leman Bleu TV'de Genel Yayın Yönetmeni Jeremy Seydoux'un moderatörlüğünde canlı yayında yapılan seçim tartışması sırasında, "Birlikte Harekete Geçelim" yazılı tişört giyen aktivist, elini Seydoux'un bulunduğu kürsüye yapıştırdı.

Cenevre kantonunun yedi üyeli yönetim konseyine seçilen aday ile konuştuğu sırada gerçekleşen eylem sırasında Seydoux, aktiviste parmağını sallayarak, "Yazık, efendim. Demokratik bir TV programını rehin alıyorsunuz. Bugün halk oy kullandı ve buraya elinizi masaya yapıştırmaya geldiniz, bu utanç verici. Bu gösteriye sizinle birlikte ev sahipliği yapmayı reddediyorum. Kesinlikle söyleyecek bir şeyiniz yok ve şimdi sizden tahliye edilmenizi isteyeceğim" dedi.

Canlı yayını stüdyonun dışında izleyenler ise aktivisti yuhalayarak tepki gösterdi.

Elini kürsüye yapıştırdığı ilk başta fark edilmeyen aktivist, personel tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılsa da başarısız olundu. Daha sonra yapıştırıcının kimyasal madde yardımıyla sökülmesinin ardından aktivist polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.