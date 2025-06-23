İklim Adaleti Koalisyonu'ndan Torba Yasa Tepkisi

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Toprağımızı Vermeyeceğiz İstanbul Kampanya Grubu, Kadıköy’deki basın açıklamasında TBMM'deki torba yasaya ve İklim Kanunu Teklifi'ne karşı çıktı. Eylemciler, yasa tekliflerinin doğayı zarar vereceğini ve halkın çıkarlarına aykırı olduğunu belirttiler.

Haber: Tuba KARA / Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) – İklim Adaleti Koalisyonu ve birçok çevre ve emek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu "Toprağımızı Vermeyeceğiz İstanbul Kampanya Grubu", Kadıköy İskele'de Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, TBMM'de görüşülmek üzere komisyon aşamasından geçirilen "torba yasa" ve yeniden meclis gündemine alınması planlanan "İklim Kanunu Teklifi"ne tepki gösterdi.

İklim Adaleti Koalisyonu ve birçok çevre ve emek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu "Toprağımızı Vermeyeceğiz İstanbul Kampanya Grubu", Kadıköy İskele'de Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, TBMM'de görüşülmek üzere komisyon aşamasından geçirilen "torba yasa" ve yeniden Meclis gündemine alınması planlanan "İklim Kanunu Teklifi"ne tepki gösterdi. Basın açıklamasını İklim Adaleti Koalisyonu Temsilcisi Aslı Kahramaneren okudu. Kahramaneren, 13 Haziran'da Meclis'e sunulan ve 19 Haziran'da komisyondan geçen torba yasanın doğayı, tarım alanlarını, zeytinlikleri, meraları ve su varlıklarını sermaye yatırımlarına açtığını belirterek, "Sermayenin işgal yasasına da, sermayenin iklim kanununa da geçit vermeyeceğiz" dedi.

"Yasama iktidarın oyuncağı değildir"

AKP-MHP iktidarının yasa yapma süreçlerini "hiçbir yasama geleneğine uymayan baskın yöntemlerle" yönettiğini ifade eden Kahramaneren, Meclis komisyon toplantılarına köylülerin, ekoloji örgütlerinin ve baro temsilcilerinin alınmadığını; yasa teklifinin hiçbir öneri dikkate alınmaksızın komisyondan geçirildiğini söyledi.

"Torba yasa: Süper izin, süper talan yasası"

Basın açıklamasında, torba yasa teklifinin içeriğiyle ilgili "ÇED süreçlerinin etkisiz hale getirildiği, ormanların ve koruma alanlarının maden ve enerji yatırımlarına açıldığı, zeytinliklerin kamulaştırılarak linyit madenciliğine tahsis edileceği, meraların enerji şirketlerine devredileceği, acele kamulaştırma ile özel mülkiyet hakkının ihlal edildiği, Enerji Bakanlığı'na imar yetkisi verileceği" eleştirilerine yer verildi.

Yasa teklifinin, yalnızca yerli sermayeye değil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi ülkelerle yapılan enerji anlaşmaları çerçevesinde yabancı şirketlere de taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla hazırlandığı vurgulandı.

"İklim Kanunu da sermayenin yasasıdır"

Kampanya grubu, torba yasa gibi İklim Kanunu teklifinin de halkın ve doğanın yararına değil, sermayenin ihtiyaçlarına göre hazırlandığını kaydederek, "İklim acil durumuna çözüm üretmeyen, sermayenin sorumluluğunu gizleyen bu yasa da geri çekilmelidir" çağrısı yaptı.

"Toprağımızı vermeyeceğiz"

Toprağımızı Vermeyeceğiz İstanbul Kampanya Grubu, doğayı metalaştıran, halkı yoksullaştıran ve mülksüzleştiren tüm yasa girişimlerine karşı mücadele çağrısında bulundu. Açıklamada, 24 Haziran Salı günü saat 11.00'de Meclis önünde buluşma çağrısı da yinelendi.

Basın açıklamasına, Greenpeace, Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Tabip Odası, TMMOB'a bağlı odalar, İstanbul Barosu ve çeşitli çevre platformlarının da yer aldığı 60'tan fazla kurum destek verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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