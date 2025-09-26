Haberler

İkizlerin Ölümüne Sebep Olan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti, alkollü sürücü Kadir Erdoğan'ın şerit ihlali yaptığı ortaya çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı, 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 5 kişi yaralandığı kazada sürücülerden Kadir Erdoğan'ın, 1.94 promil alkollü olduğu ve şerit ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli-Halkapınar kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Halkapınar'dan Ereğli'ye giden ve ailesiyle hastaneden döndüğü öğrenilen Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobil, Halkapınar'ın Büyükdoğan Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıkan Mehmet Koçer yönetimindeki 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı.

CENAZELERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, sürücülerden kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ve diğer sürücü Kadir Erdoğan ile yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkizlerin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül-Mehmet Koçer çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Konya'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. İkizlerin cenazelerinin ise yarın Büyükdoğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kadir Erdoğan'ın, 1.94 promil alkollü olduğu ve şerit ihlali yaptığı tespit edildi. Erdoğan'ın ayrıca 'Alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın, tedavisi sonrası gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
