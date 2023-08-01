İkizköylüler ve çevreciler, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı direniyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine karşı İkizköylüler ve çevrecilerin direnişi ve nöbeti devam ediyor. 87 yaşındaki Sultan Geriş, çamların kesilmesine karşı çıktıklarını ve çamlar olmadan yaşamın mümkün olmadığını belirtti.

Haber : SERCAN EMRE İKE - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine karşı İkizköylüler ile çevrecilerin direnişi ve nöbeti dokuzuncu günde sürüyor. 87 yaşındaki Sultan Geriş, "Kesinlikle çamlarımızın gitmesini istemem. Çam olmasa yaşanmaz, yaşanmaz. Ne diyoruz biz, Çamlıyurt diyoruz. Çamlıyurt'tan bir bulut çıktı mı yağar geçer. Çamlıyurt bizim köyümüzün öte tarafında. Çamların kesildiğini, kesinlikle, bir tek dalının kırıldığını istemeyiz" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mevkisindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine karşı İkizköylüler ve çevrecilerin direnişi ve nöbeti dokuzuncu günde sürüyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan ve çamlar olmasa yağmurun yağmayacağını belirten 87 yaşındaki Sultan Geriş, "Kesinlikle çamlarımızın gitmesini istemem. Çam olmasa yaşanmaz, yaşanmaz. Ne diyoruz biz, Çamlıyurt diyoruz. Çamlıyurt'tan bir bulut çıktı mı yağar geçer. Çamlıyurt bizim köyümüzün öte tarafında. Çamların kesildiğini, kesinlikle bir tek dalının kırıldığını istemeyiz" diye konuştu.