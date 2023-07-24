İkizköy'de Kömür Madeni Genişletme Çalışmaları Sırasında Çevrecilerle Jandarma Arasında Gerginlik

Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy'de kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmaları sırasında ağaç kesimi yapıldığı belirtilen bölge halkı ve çevreciler, jandarma ile karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede çevrecilerin avukatı ve bir köylü gözaltına alındı. İkizköy halkının avukatları ve çevreciler, yürütmeyi durdurma istemiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki İkizköy'de kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmaları sırasında Akbelen Ormanı'nda ağaç kesildiğini belirten bölge halkı ile çevreciler, jandarma ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman gergin anlar yaşanırken, çıkan arbedede çevrecilerin avukatı İsmail Hakkı Atal ile İkizköy Çevre Komitesi'nden köylü Hasan Yorulmaz, gözaltına alındı. Bölge halkının ve çevrecilerin bekleyişi sürerken, jandarma TOMA'lar ve komandalar ile Akbelen Ormanı'na girişi kapattı.

İki yıldır İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda çadır nöbeti tutan ve ağaç kesimine engel olmak isteyen bölge halkı ve çevreciler, bugün maden sahasının genişletilmesi için ağaç kesiminin yapıldığını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda jandarma, komando timleri ve TOMA'lar sevk edildi. Bölge halkı ve çevreciler, kesime engel olmak için ormana yürümek istediği sırada jandarma komando timleri geçişe izin vermedi. Zaman zaman gergin anlar yaşanırken, çıkan arbedede çevrecilerin avukatı İsmail Hakkı Atal ile İkizköy Çevre Komitesi'nden köylü Hasan Yorulmaz, gözaltına alındı. Bölgede çevreci ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

'İÇERİDE KESİM VAR, CANIMIZ YANIYOR'

İkizköy'den Esra Işık, 4 senedir burada büyük mücadele sürüyor. Akbelen Ormanı, kömür madeni için yok edilmek isteniyor. 2 yıldır çadırlarda nöbetteyiz. Son zamanlarda şirketin kesime gireceğine dair haberler aldık. Dün gece, sabaha kadar uyumadık. Sabaha karşı çok sayıda jandarma, buraya konvoy halinde geldi. Sinyal kesici ile geldiler, kimseye ulaşamadık. Daha önce defalarca kesim girişimi oldu ve defalarca bu girişimi engelledik. Kesim girişimi olunca bizi jandarma ile karşı karşıya getiriyorlar. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şu an içeride kesim va; canımız çok yanıyor. Bir yandan orman yangınları devam ediyor. Yangınlardan kalan son ormanlarımıza hunharca saldırı söz konusu. Hukuki mücadelemiz devam ediyor ve sonuçlanmış değil. Yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bilirkişi raporu sonrası o karar kaldırıldı. Dava henüz sonuçlanmış değil. Burada yapılan şey hukuksuz dedi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU YAPILDI

Yaşanan durumun ardından İkizköy halkının avukatları ve çevreciler, bu sabah yürütmeyi durdurma istemiyle Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bilirkişi raporuna dikkat çekilen başvuruda, Söz konusu raporla, dava konusu maden işletme projesinin, orman ve içerisinde yer alan ekosistemin geri dönüşü olmayacak şekilde yok olacağı bilimsel olarak tespit edilmiştir denildi. Başvuruda, İşlemin uygulanmasıyla telafisi imkansız zararlar meydana gelmeye başlamıştır; şu anda dava konusu işleme dayanarak Akbelen Ormanı'ndaki ağaçlar hızla kesilmektedir. İçindeki canlılarıyla birlikte önemli bir ekosistem yok edilmektedir. Bütün bir ekosistemde telafisi mümkün olmayacak zarara yol açacak ekokırım suçu işlenmektedir. Giderimi imkansız zararların artmasının önlenmesi, dava konusunda verilecek karara kadar Akbelen Ormanı'nın korunması için derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmelidir ifadelerine yer verildi.