İkizi depremde ölen SMA'lı Aybüke, hayata tutunmaya çalışıyor

HATAY'da yaşayan, depreme Kahramanmaraş'ta tedavi gördükleri hastanede yakalanan SMA hastası 7 aylık ikizlerden Amine hayatını kaybetti. Amine'nin cenazesini Hatay'a götürerek toprağa veren Semiha ve Sedat Uyrum çifti, diğer bebekleri Aybüke'yi hayatta tutabilmek adına Antalya'ya yerleşti. Bir çocuklarını daha kaybetmek istemediğini söyleyen Semiha Uyrum, "Bir daha evlat acısı yaşarsak dayanamayız" dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Semiha ve Sedat Uyrum çifti, geçen yıl ikiz bebekleri olacağını öğrendi. 36 haftalık prematüre doğan ikizler, bir süre kuvözde kaldı. Bu sırada alınan kan örneklerinden bebeklerin SMA Tip-1 hastası olduğu ortaya çıktı. İkizler geçen ay rahatsızlanınca Hatay'da hastaneye yattı ve bir süre sonra da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Telefonların kesilmesiyle kimseye ulaşamadıklarını ve yalnız kaldıklarını belirten Uyrum, "Bebeğimizi battaniyeye sardık, cenazemizi aldık ve kendi aracımızla yola çıktık. Yollardaki hasardan dolayı Hatay'a 7 saatte zor geldik. Kızımın cenazesini önce morga bıraktık, sonrasında defnettik. Evlerimiz ağır hasarlı olduğu ve bebeğimiz dışarıda kalamayacağı için Antalya'ya geldik. Burada da geçici olarak bir evde barınıyoruz. Tek derdimiz evladımızın bir an önce kurtulması" diye konuştu.