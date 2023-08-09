İkiz plakalı tırla 25 ton un çaldılar

Unlar Antalya yerine İstanbul'a gidince gerçek ortaya çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Saray ilçesinden ikiz plakalı tırla çalınan 25 ton un İstanbul'da ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray Yuvalı mahallesinde faaliyet gösteren bir un fabrikasından Antalya iline götürülmek üzere bir tıra 25 ton 820 kilogram un yüklendi. Fakat yüklenen unların belirtilen adrese götürülmediği anlaşılması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Şikayet ile ilgili yapılan araştırmada gelen tırın ikiz plakalı olduğu ve M.A. için İ. D. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgeli şahsın geldiği tespit edildi.

Kamera görüntüleri incelenmesi sonucu fabrikaya gelen şahsın M.A. isimli şahıs olduğu ve unları İstanbul İlinde pazarlayacağının tespiti üzerine, JASAT Timlerince İstanbul'da gerçekleştirilen yoğun gayret çalışma ve takip sonucunda, şüpheli M.A.'nın 25 ton 820 kilogram unu şüpheliler İ.Ş., E.K. ve E.Ö' ye verdiği tespit edildi. Unları satmak için bir depoda beklettiği esnada operasyon düzenlendi. Depoda yapılan arama sonrası unlar depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler İ.Ş, E.K. ve E.Ö adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Sürücünün yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.